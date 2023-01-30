Prefabrik ev yüklü tırda 10 milyon 375 bin kaçak sigara ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Manisa'ya başka illerden bandrolsüz kaçak sigara getirilerek piyasaya sürüleceği tespit edilmesi üzerine sürücülüğünü Z.P.'nin yaptığı prefabrik ev yüklü tır takibe alınarak Ahmetli-İzmir karayolunda durduruldu.

Ekipler tarafından tırın dorsesinde yapılan aramada, prefabrik ev içine saklanmış koliler içerisinde 10 milyon 375 bin adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Tır sürücüsü Z.P. gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.



