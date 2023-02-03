Kesinleşmiş hapis cezası olan 7 kişiye operasyon

MANİSA İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından 5 ilçede haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalandı. Şehzadeler'de 'Kasten yaralama'dan 10.5 yıl hapis cezası olan N.Ç, Soma'da 'Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık'tan 14 yıl 8 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Y.A, Akhisar'da 'Uyuşturucu Bulundurmak'tan 1 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan C.Ü, Aile Mahkemesince 'Zorlama hapsi' bulunan K.A, 'Nitelikli Konut Dokunulmazlığını İhlal'den N.D, Alaşehir'de 'İftira'dan L.B, Turgutlu'da 'Dolandırıcılık'tan 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş. gözaltına alındı.

SERKAN ÖZCAN