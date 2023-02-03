Manisa Kurtuluş Müzesi tarihi geleceğe aktaracak

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhuriyet'in 100. yılında Manisa'ya kazandırılması hedeflenen ve çalışmaları başlayan Manisa Kurtuluş Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı ile özdeşleşen projenin Manisa'dan tüm Türkiye'ye mal olacağını belirten Başkan Ergün, kurtuluş mücadelesinin isimsiz kahramanlarını geleceğe aktaracaklarını söyledi.

400 GÜNDE BİTİRİLECEK

BAŞKAN Ergün, Kurtuluş Müzesi ile ilgili "Manisa Kurtuluş Müzesi projesi, Manisa halkının Yunan işgali öncesi, esnası ve sonrasında yaşadıklarını ve verdiği kurtuluş mücadelesini anlatmak amacıyla hazırlanmıştır. İnşaatın bitimini hedeflediğimiz süre ihalede 400 gün. Yani 14 aylık bir sürece tekabül ediyor. Müze 1918 ile 1923 yılları arasında Manisa topraklarında merkezi otoriteden bağımsız büyüyen sivil halk hareketini anlatan bir hafıza mekanıdır. Mevcut alanımız 3 bin 808 metrelik bir alanı kapsıyor. Binamızın yerleşim alanı 3 bin 54 metrekareye tekabül ediyor. Ve kapalı alanımız da 2 bin 519 metre olarak planlandı. Kazasız belasız bitirmeyi Rabbim bizlere nasip etsin inşallah. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu

CÜNEYT HASÇELİK