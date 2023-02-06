İzmir depreminin kahramanları deprem bölgesine gitti

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, saat 04.17'de meydana gelen depremin merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak açıklandı. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da yıkılan binaların olduğu öğrenilirken, bölgede en büyüğü 6,6 olmak üzere 50'den fazla artçı deprem meydana geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da deprem haberiyle birlikte hızla gerekli hazırlıklarını yaparak, arama kurtarma çalışmalarına dahil olmak üzere afet bölgesine hareket etti. Sabah 05.00 itibarıyla hazırlıklarını tamamlayan ve Kahramanmaraş'a gitmek üzere hareket eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin, AFAD koordinesinde görev yapacağı belirtildi. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu depremin herkesi oldukça üzdüğünü belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatıyla hazırlıklarımızı tamamladık. Ekiplerimiz, afet bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına destek olacak. Bir kez daha milletimize geçmiş olsun diyor, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" dedi.





MANİSA'DAN ONLARCA EKİP DEPREM BÖLGESİNDE

AFAD Manisa İl Müdürlüğü de yazılı bir açıklama yaparak, depremin meydana gelmesinin hemen ardından AFAD İl Müdürü, 1 şoför, 1 şube müdürü ve 2 mühendisin Kahramanmaraş'a; 13 kurtarma teknisyeni, 4 araç, İl Sağlık Müdürlüğünden 3 ambulans, 2 UMKE aracı, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından 14 personel, 3 araç, Arama Kurtarma Derneğinden (AKUT) 14 gönüllü ve 2 araç, ANDA Derneğinden 10 kişi ve 2 aracın da Osmaniye iline hareket ettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğünden 3 ambulansın deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlandığı öğrenildi.