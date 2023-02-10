Enkazdan çıkarılan çocuklar Manisa’da

10 ildeki yaralı depremzedeler ülkenin dört bir yanındaki hastanelere sevk edilmeye devam ederken, Manisa Şehir Hastanesine de ilk yaralılar gelmeye başladı. Melisa Balcı (10), İlaf Malandi (5), Asya Yıldız (12) ile Hatay'daki enkazdan 42 saat sonra çıkarılan Haticenur Aslı Aldıç (17) tedavileri için Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Suriye uyruklu 2,5 yaşındaki Muhammed Habo ile 33 yaşındaki Fatih Ahmet'in de hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Öte yandan, kendi imkanlarıyla hastaneye ulaşan 33 kişinin de tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

NERMİN UÇTU