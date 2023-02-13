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Haberler Manisa Hatay'daki enkaz altında can veren 8 aylık hamile öğretmen Manisa'da toprağa verildi

Hatay'daki enkaz altında can veren 8 aylık hamile öğretmen Manisa'da toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli iki depremden etkilenen Hatay'da enkaz altında kalan 8 aylık hamile Türkçe Öğretmeni Cemile Çeneli Aydın, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

İHA

13.02.2023, 13:44 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023, 13:45

Hatay’daki enkaz altında can veren 8 aylık hamile öğretmen Manisa’da toprağa verildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi İmam Hatip Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yaparken, oturdukları apartmanın deprem sonucu çökmesi sonucu eşi 5 yaşındaki kızı ve kayınvalidesi ile enkaz altında kalan 8 aylık hamile Cemile Çeneli Aydın ve kayınvalidesinin cansız bedenine ulaşıldı. Baba ve küçük kız ise enkazdan sağ salim kurtarıldı. İkinci çocuğuna hamile Cemile öğretmenin 5 yıllık öğretmen olduğu ve iki yıldır Hatay'da görev yaptığı öğrenildi.



Enkazdan yaralı olarak çıkarılan eşi Ozan Aydın'ın Adana'da hastanede tedavi altına alındığı, küçük kızı Öykü'nün ise yara almadan kurtarıldığı öğrenildi. Cemile öğretmen ve karnındaki bebeğinin cenazesi ise memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine getirilerek saat 11.00'de kılınan cenaze namazının ardından Çarıkkaralar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cemile öğretmenin annesi Hatice, babası Halil Çeneli ayakta durmakta zorluk yaşarken, cenaze törenine katılan Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör acılı aileyi teselli etmeye çalıştı.

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