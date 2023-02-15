Öğrenciler depremzedeler için 200 soba imal etti

MANİSA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstri Meslek Lisesi) Metal İşleri bölümü öğrencileri, Manisa OSB'de sanayicilerin destekleriyle depremzedeler için soba üretiyor. Deprem dolayısıyla eğitim öğretimin 20 Şubat'ta ertelenmesini fırsata çeviren öğrencilerin okul müdürleri ve öğretmenlerinin koordinesinde ilk etapta imal ettiği 200 soba bölgeye gönderilecek. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, "Öğrencilerimiz depremzedelere destek için gece gündüz çalışıyorlar" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK