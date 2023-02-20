Depremler yer altı facialarıyla eş değer

Manisa'nın Soma ilçesinde 301, Karaman'ın Ermenek ilçesinde ise 18 işçinin hayatını kaybettiği maden facialarında ön saflarda yer alıp, arkadaşlarını kurtaran madenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarmak için mücadele etti. Soma'ya dönen madenci ekibinin şefi Mustafa Çalık (47), "Eşyalarımızı hazırladığımızda ilk aldığımız eşya; domuz damı oldu. Nasıl bir manzara ile karşılaşacağımızı biliyorduk. Gittiğimizde de depremin bize yabancı olmadığını, yer altı facialarıyla eş değer olduğunu gördük" diye konuuştu. Kurtarma çalışmalarına katılan maden mühendisi Haydar Şahin (46), "Depremin ardından Gaziantep Nurdağı'nda görev aldım. Yaptığımız tahkimat ile kısa sürede enkaz altındaki vatandaşlara ulaştık" dedi. Maden ocağının genel müdür yardımcısı Ahmet Haşim Demirler de yaptığı açıklamada (60), "487 kişilik 10 ekiple bölgede 9 gün içinde çok sayıda canlı kurtardık. Doğru teknikle başarılı da olduk" ifadelerini kullandı.



■ CÜNEYT HASÇELİK

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