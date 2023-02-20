Turgutlu’da üç okul tahliye ediliyor

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Turgutlu Kaymakamlığı ile Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan okul binalarında inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından Turgutlu ilçesindeki 3 okulun tahliye edilmesi kararı alındı. 7 Eylül Ortaokulu, Hilmi Pekcan İlkokulu A Blok (3. ve 4. sınıflar) ve Avşar Ortaokulunun yıkılmasına karar verildi.

Pazartesi gününden itibaren yıkılma kararı alınan okullarda okul araç gereçleri taşınacak ve ardından önümüzdeki hafta pazartesi günü okulların öğrencileri başka okullara kaydedilecek.

7 Eylül Ortaokulu öğrencileri Atatürk İlkokuluna, Hilmi Pekcan İlkokulu A Blok öğrencileri Hasan Üzmez Ortaokuluna, Avşar Ortaokulu öğrencileri Avşar İlkokuluna geçerek 2022-2023 dönemini bu okullarda tamamlayacak. Yetkililer, Turgutlu'daki diğer okulların depreme dayanıklı olup olmadığının incelemesinin devam ettiğini belirtti.