Tatilde gittiği evinde depreme yakalandı! Üniversitedeki yurduna depremzede olarak yerleştirildi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde (CBÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Bilgesu Mengüşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlere, ara tatilde gittiği memleketi Malatya'da yakalandı. Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın 7'nci katında oturan Bilgesu Mengüşoğlu, babası Suat (54), annesi Eylem (44), kardeşleri Doğa (18) ve Deren (12) Mengüşoğlu ile depremin ardından dışarı çıktı. Daireleri ağır hasar alan Mengüşoğlu ailesi, köydeki evlerine gitti. Bilgesu Mengüşoğlu, kardeşi Deren ve kuzenini de yanına alıp, öğrenci olarak kaldığı Ayşe Hafsa Sultan Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'na bu kez depremzede olarak yerleşti.







'ÇOK ÜRKÜTÜCÜYDÜ'

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Bilgesu Mengüşoğlu, "Deprem anında ailem ile birlikte Malatya'daydım. Kardeşlerimle aynı odada kalıyordum. İlk sarsıntıda kardeşlerimle birlikte masanın altına girdik ve üzerlerine kapandım. Sarsıntı uzun bir süre devam etti. Evden ve kolonlardan sesler geliyordu. Bittiğinde hepimiz, aynı anda koridorda toplandık. Evdeki her şey dağılmıştı. Kitaplar, tabaklar yerdeydi. Dışarı çıktık, otomobile binip, boş bir tarlada otomobil içinde bekledik. İlk depremde çok hasarlı ev gördüm ama yıkılan görmedim. 05.00 itibarıyla köy evimize doğru yola gittik. İlk deprem yavaştı, ikincisi ise bir anda çok hızlı bir şekilde başladı. Çok ürkütücüydü" dedi.



'GARİP HİSSEDİYORUM'

Yurdunda depremzede olarak kalmasının kendisine garip geldiğini söyleyen Mengüşoğlu, "Normalde arkadaşlarımla birlikte sıra bekliyordum. Bir şeyler yapıyorduk. Onlar eşyalarını alıp, gitti. Burada biraz garip hissediyorum. Önceden daha çok evim gibi hissederdim. Şu anda burada depremden kaçıp, gelen zor durumda, perişan halde insanlar var. Karışık duygular içindeyim. Özellikle Malatya'da depremden sonra evime gidip, eşyalarımı aldığımda, çocuklar soğuktan dolayı kötü görünüyordu, yüzleri gülmüyordu. Burada da öyleler. Bisiklet hediye etmişler, mutlu görünüyorlar ama evlerinden uzaktalar" diye konuştu.