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Haberler Manisa Çiftçi cinayetinde katil baba-oğul çıktı

Çiftçi cinayetinde katil baba-oğul çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde işlenen sır dolu cinayet aydınlandı. Hayvan otlatma tartışmasında bir çiftçinin tarlasında tabanca ile vurulmuş halde ölü bulunması olayıyla ilgili olarak baba-oğul tutuklandı.

İHA

02.03.2023, 18:37

Çiftçi cinayetinde katil baba-oğul çıktı

Salihli'ye bağlı Mersinli Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Mehmet Karakaya'nın (42), Yeşilova Mahallesi'nde bulunan tarlasında tabanca ile 3 el ateş edilerek vurulmuş halde bulunmasının ardından olayın fail veya faillerinin tespit ve yakalaması için İlçe Jandarma Komutanlığı özel ekip kurdu.

JASAT, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ile İstihbarat Timi'nden oluşan özel ekibin titiz ve kapsamlı çalışmasının ardından olayın şüphelileri olan 2 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Ahmet ve oğlu Sinan Dolaman çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.



HAYVAN OTLATMA TARTIŞMASI İDDİASI
Öte yandan tutuklanan ve hayvancılıkla uğraşan baba oğulun ilk ifadesinde Mehmet Karakaya ile hayvan otlatma tartışması nedeniyle daha önce aralarında husumet olduğu, olay günü de Karakaya ile tartışma yaşadıklarını ifade ettikleri öğrenildi.



MERSİNLİ MAHALLESİ'NDE DEFNEDİLDİ
Cinayete kurban giden 2 çocuk babası Mehmet Karakaya, Mersinli Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi. Kılınan cenaze namazına Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın yanı sıra mahalle sakinleri ve yakınları katıldı.

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