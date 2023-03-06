Son fotoğraf

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Annesini özlediği için depremden 3 gün önce Gaziantep’e giden Ahmet Karabağ (19), felaketin yaşanmasından saatler önce babası Tuncay Karabağ’a annesiyle çekildiği fotoğrafı gönderdi. Ahmet, annesi ile enkazdan sağ çıkamadı. Oğlu ve eski eşini kaybeden baba Tuncay Karabağ’ın (53) ise elinde sadece o fotoğraf kaldı

6.3.2023

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Manisa'da, annesinden 5 yıl önce boşanan babası Tuncay Karabağ ile yaşayan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1'inci sınıf öğrencisi Ahmet Karabağ (19), yarıyıl tatili için gittiği Gaziantep'in İslahiye'de annesi Esra Döndü Değerliçerçi'nin (45) evinde depreme yakalandı. Anne ile oğlunun cansız bedenine, depremin 30'uncu saatinde ulaşıldı.


Acılı baba Tuncay Karabağ, oğlu Ahmet'le Manisa'da yaşıyordu.

ANNESİNİ ÇOK ÖZLEMİŞTİ
Bir kahvehanede ocakçılık yapan Tuncay Karabağ'a ise, oğlu Ahmet'in deprem gecesi annesiyle çekildiği fotoğraf kaldı. Depremden 3 gün önce annesinin yanına Gaziantep'e uğurladığı oğlunun son olarak mezarını görmenin acısını yaşayan Karabağ, "Okul tatil olunca oğlum Ahmet yanıma geldi. Gaziantep'te yaşayan eski eşim telefon edip, 'Oğlum seni çok özledim, gel' diyerek çağırdı. 'Oğlum istersen yaz tatilinde git' dediysem de annesini çok özlediği için Ahmet'i durduramadım. Gittiğinin 3'üncü gününde depreme yakalandı. Mezarına gittim. O gün bugündür kahroluyorum" ifadelerini kullandı.

OKUYUP MÜHENDİS OLACAKTI
Tuncay Karabağ, "Hayatta bir tek kızım kaldı. Bütün hayallerimi oğlum üzerine yapmıştım. Okutacaktım. Mühendis olacaktı. İşini kuracaktı. Geleceğini hazırlayacaktım. Dünyam yıkıldı. Eve gittiğim zaman nereye baksam oğlumu görüyorum. Ağlamaya başlıyorum. Ağlaya ağlaya gözlerimde yaş kalmadı. Allah kimsenin başına evlat acısı vermesin. 'Allah düşmanımın başına vermesin' derler. Gerçek bir lafmış. Ciğerim sızlıyor" diye konuştu. Çamlıca Mahallesi'nde yıkılan 6 katlı binanın enkazında kalan Ahmet'in, anneannesi ile dedesinin de aynı binada oturduğu ve sağ kurtuldukları öğrenildi.

NERMİN UÇTU

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