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Haberler Manisa Anneden kızına can kurtaran son hamle

Anneden kızına can kurtaran son hamle

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve kızına beton mikseri çarptı. Feci kazada hayatını kaybeden annenin, son anda kızını iterek mikserin altında kalmaktan kurtardığı öğrenildi

8.3.2023

Anneden kızına can kurtaran son hamle

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Şehitler Mahallesi Karaağaç yolunda meydana gelen kazada, Abdullah T. yönetimindeki beton mikseri, 7 Eylül yolundan Karaağaç yoluna döndüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe İşnel (42) ve kızı Emine Nehir İşnel'i (19) altına alarak sürüklemeye başladı. Kazayı gören vatandaşlar ise beton mikserinin şoförü Abdullah T.'yi uyararak durdurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Beton mikserinin altında sıkışan anne Ayşe İşnel itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak çıkarılırken, kızı Emine Nehir, hafif sıyrıklarla aracın altından kurtarıldı.

Kazada ağır yaralanan anne Ayşe İşnel, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü polis ekipleri tarafında gözaltına alındı. Kazaya tanık olan vatandaşların ifadelerine göre anne Ayşe İşnel'in kızı Emine Nehir İşnel'i iterek kamyonun altında kalmasını engellediği öğrenildi.

SERKAN ÖZCAN

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