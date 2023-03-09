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Haberler Manisa Liseliler depremzedelere Ramazan kolisi hazırlıyor

Liseliler depremzedelere Ramazan kolisi hazırlıyor

9.3.2023

Liseliler depremzedelere Ramazan kolisi hazırlıyor

ÜLKEMIZI sarsan depremlerin ardından depremzedelere yardıma koşan Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ramazan ayı öncesinde depremzedeler için Ramazan kolisi hazırlıyor. Şehzadeler Kaymakamlığı, Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehzadeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın destekleriyle öğrenciler kolileri hazırlıyor. Koliler Ramazandan önce teslim edilecek. Okul Müdürü Okan Şahin, mutfak ekibinin ilk günden itibaren deprem bölgesinde sıcak yemek hizmetinde bulunduğunu belirtti.

CÜNEYT HASÇELİK

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