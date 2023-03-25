Kızımın katili güneş yüzü görmesin

Manisa'da eşinden 3 ay önce ayrılan ve fabrikada çalışan Hülya Alkan, 17 Kasım günü servisten inip evine giderken eski eşi Ali Alkan'ın saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle vurulan Hülya Alkan, kaldırımda can verdi, eski eşi de olayın ardından tüfeği çenesine dayayıp intihara teşebbüs etti.Çene bölgesinden ağır yaralanan Ali Alkan, hastaneye kaldırıp tedavi altına alındı ve tedavisinin ardından tutuklandı. Eski eşi Hülya Alkan'ı sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren Ali Alkan 'tasarlayarak kasten öldürme' öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya öldürülen Hülya Alkan'ın annebabası, çocukları ve avukatlar katıldı. Ali Alkan, mahkemedeki savunmasında, Hülya Alkan'ın kendisini tahrik ettiğini öne sürdü.Katil, "Eşimin görüştüğü ve evleneceğini söylediği kişiyle ilişkisini sosyal medya üzerinden öğrendim. 'Evleneceğim, sana da davetiye göndereceğim' dedi. Mesajlarda beni rencide ettiler. Aslında amacım öldürmek değildi. Olay günü, kolundan tuttum ve 'çocuklarımıza nasıl kıydın, evlenme' dedim. O da 'sen hak ettin bunu, evleneceğim' dedi. Göğsüne doğru bir el ateş ettim. Onu vurduğumda kendimi öldürmeyi düşündüm" diye konuştu.Öldürülen Hülya Alkan'ın anne ve babası da katli zanlısı Ali Alkan'dan davacı olduklarını ve en ağır cezayı almasını istediklerini ifade etti. Baba Baki Alkan, "Daha önce de devamlı kızıma şiddet uyguluyordu. Boşanma nedenleri de şiddetti. Olaydan önce de kızımı öldürmek istemişti, kaçırmıştı. 2020 ve 2022 yıllarında darp nedeniyle davalar açılmıştı. Kızım şiddetten kaçıyordu" dedi. Anne Ömran Alkan ise, "Sürekli tehdit ediyordu, birçok kez şiddet uyguladı. En sonunda da öldürdü. En ağır şekilde cezalandırılsın istiyorum. Defalarca bizim evimize sığındı. Kalbimde büyük bir sızı. Evlat acısı çok kötü bir şey. Tek evladımdı. Bütün yaşam kaynağımdı. Ama bir cani elimden aldı. 3 tane çocuğu öksüz kaldı. En ağır şekilde ceza almasını ve hiç güneş yüzü görmemesini istiyorum. Kaç tane kadın ölecek daha. Böyle canileri affetmeyin" diye konuştu. Kızının fotoğrafına sarılan anne, "Kızımın fotoğrafındaki yara izleri hep dayaktan. Hep gözlerine ve kafasını vuruyordu. Bana hep 'Annem kurtar beni' diyordu. Kurtaramadım yavrumu. Çok çabaladım ama kurtaramadım" diye feryat etti.