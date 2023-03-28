Manisa’nın yeni Emniyet Müdürü göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Uşak İl Emniyet Müdürlüğü görevinden, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mesut Gezer, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret ederek mesaiye başladı.

Yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Vali Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Gezer'e başarılar diledi.





VALİ KARADENİZ, SARUHANLI KAYMAKAMI ACAR'I ZİYARET ETTİ

Vali Yaşar Karadeniz, İçişleri Bakanlığının 25/01/2023 tarihli onayı ile Saruhanlı Kaymakamlığı görevine atanan Murat Acar'a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Acar'ın ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve projelere ilişkin bilgi verdiği ziyarette Vali Karadeniz, Kaymakam Acar'a yeni görevinde başarılar diledi.