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Manisa’daki müzisyen cinayetinin zanlıları teslim oldu

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekle ateş açılarak öldürülen müzisyen Ercan Angışhan’ın, katil zanlısı 2 kişi Antalya’da teslim oldu.

İHA

04.04.2023, 18:15

Manisa’daki müzisyen cinayetinin zanlıları teslim oldu

Salihli'deki restoran ve eğlence mekanlarında keman çalarak geçimini sağlayan 38 yaşındaki Ercan Angışhan, 23 Mart'ta bir akaryakıt istasyonunda pompalı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonrası ağır yaralanan Angışhan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Özel Medigüneş Hastanesine kaldırıldı.

2 çocuk babası Angışhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğini ve olay yerinden kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Polis, şüphelinin kaçtığı aracı Turgutlu'da terkedilmiş halde buldu.

ANTALYA ADLİYESİNE TESLİM OLDULAR
Polis tarafından her yerde aranan Salihlili müzisyen Ercan Angışhan'ın katil zanlıları G.A. ve E.A., avukatı aracılığıyla Antalya'da teslim oldu. Zanlılar, Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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