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Haberler Manisa Yemek dağıtım aracının çarptığı çocuk öldü

Yemek dağıtım aracının çarptığı çocuk öldü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yemek dağıtım aracının çarptığı 5 yaşındaki Kübra Kulçak hayatını kaybetti.

İHA

10.04.2023, 17:53

Yemek dağıtım aracının çarptığı çocuk öldü

Edinilen bilgiye göre kaza, Turgutlu'nun İstasyonaltı Mahallesi Sedef Sokak üzerinde meydana geldi.
Turgutlu Belediyesi Aşevine ait ve yemek dağıtımı yapan S.Ç. idaresindeki 45 ZB 6673 plakalı araç, Sedef Sokak'ta minik Kübra Kulçak'a çarptı.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu'da özel bir hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Kübra hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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