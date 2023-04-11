  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Soma'daki maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 ölü

Soma'daki maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 ölü

Manisa'nın Soma ilçesinde sabaha karşı özel sektöre ait yer altı maden ocağında kontrollü patlama gerçekleşti. Patlamanın ardından ortaya çıkan karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu 1 maden işçisi hayatını kaybetti, 5'i hastaneye kaldırıldı.

İHA

11.04.2023, 11:58 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023, 11:58

Soma’daki maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 ölü

Manisa'nın Soma ilçesinde Eynez bölgesinde faaliyet gösteren özel sektöre ait yer altı maden ocağında sabaha karşı meydana gelen olayda kontrollü patlatmanın ardından oluşan karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu 6 işçi karbonmonoksit gazından etkilendi. Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Tevfik Pazarcık (30) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı işçiler Şakir Bilbey, Alper Aksoy, Fatih Karahisar, Mustafa Gül, Ali Anıl Palamut ilk müdahaleleri sonrasında Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayatını kaybeden Tevfik Pazarcık'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.



ŞİRKETTEN AÇIKLAMA
Olayın meydana geldiği maden işletmesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi; "Soma'da bulunan bir maden işletmesinde, tavan taşını kırmak ve çalışma alanı açmak için yapılan kontrollü patlatma sonrası oluşan karbon monoksit gazından kaynaklı zehirlenme gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu kaza nedeniyle ne yazık ki bir çalışanımız hayatını kaybetmiştir. Etkilenen diğer çalışma arkadaşlarımıza da ilk müdahaleleri yapılarak hastanede kontrol altındadır."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA