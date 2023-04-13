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Haberler Manisa 4. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

4. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

13.4.2023

Gazete

4. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

MANİSA'DA 4. katın penceresinden önce bir otomobilin üzerine, daha sonra da beton zemine düşen genç kız ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Şehzadeler ilçesi Tunca mahallesi Kurtuluş caddesinde 5 katlı bir binanın 4. katından atlayan 23 yaşındaki M.A, önce park halindeki otomobilin üzerine daha sonra savrularak beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SERKAN ÖZCAN

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