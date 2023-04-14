Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü

Akhisar'da dün sabah 06.00 sıralarında Yeni Garaj ışıklarında yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Akhisar'dan İstanbul yönüne seyir halinde olan otomobil ile Yeni Garaj'a girmek üzere olan yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri otomobil sürücüsü 68 yaşındaki Hidayet Koruker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Koruker'in sabah saatlerinde oğlunu işçi servisine bırakmak üzere Akhisar'a geldiği öğrenildi.



CÜNEYT HASÇELİK

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