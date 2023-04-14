  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü

Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü

14.4.2023

Gazete

Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü
Akhisar'da dün sabah 06.00 sıralarında Yeni Garaj ışıklarında yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Akhisar'dan İstanbul yönüne seyir halinde olan otomobil ile Yeni Garaj'a girmek üzere olan yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri otomobil sürücüsü 68 yaşındaki Hidayet Koruker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Koruker'in sabah saatlerinde oğlunu işçi servisine bırakmak üzere Akhisar'a geldiği öğrenildi.

CÜNEYT HASÇELİK
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA