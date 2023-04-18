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Haberler Manisa Maden isçilerini taşıyan servis minibüsü devrildi

Maden isçilerini taşıyan servis minibüsü devrildi

18.4.2023

Gazete

Maden isçilerini taşıyan servis minibüsü devrildi

MANİSA'NIN Soma ilçesinde, maden ocağında çalışan işçileri taşıyan minibüs, şarampole devrildi. Kazada 6 işçi yaralandı. Kaza, önceki gün Soma'nın Eynez Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Özel bir maden ocağında çalışan işçileri taşıyan Cemil Güleç yönetimindeki servis, şarampole devrildi. Kazada, sürücü Cemil Güleç ile maden işçileri Burhanettin Tarhan, Yunus Şeker, Uğur Dalaklı, Tolga Vardar (35) ve Hasan Hüseyin Menekşe (22) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

CÜNEYT HASÇELİK

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