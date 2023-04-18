Sincap babası

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işlettiği odun deposunda çevre düzenlemesi yapan Semih Kaya, bir hafta önce ağacın altında sincap buldu. Hareketsiz duran yavru sincaba, önce annesi alır düşüncesi ile dokunmayan Kaya, gün içerisinde kontrol ettiği hayvanın akşam saatlerine kadar aynı yerde beklediğini gördü.

Kaya, hava kararınca sincabı alarak evine götürdü. Yavru sincabı sahiplenen ve beslenmesi hakkında araştırma yapan Kaya, biberona doldurduğu sütle besliyor. Kaya, sincabı yanından ayırmadığını belirterek, "Çok küçük olduğu için nasıl bakılabileceğini araştırdım ve yavru sincapların sütle bakıldığını öğrendim. Biberonla bakıyorum. Kendi kendine beslenebileceğine emin olduktan sonra Manisa Spil Dağı'na doğal ortamına bırakacağım" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK