  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Şoför esnafı ÖTV müjdesinden mutlu

Şoför esnafı ÖTV müjdesinden mutlu

27.4.2023

Gazete

Şoför esnafı ÖTV müjdesinden mutlu
AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç'ı ziyaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ÖTV müjdesinin şoför esnafını mutlu ettiği söyleyen Başkan Karaağaç, "Biz bu ÖTV'nin bütün araçlarda uygulanmasını istiyoruz. Özellikle toplu taşıma esnafımız araçlarını değiştirirken zorluk çekiyorlar. Toplu taşımada böyle bir uygulama olursa çok mutlu oluruz. Yeni kurulacak olan mecliste inşallah bu taleplerimiz çözüm bulur. Bu konuda düzenleme olursa esnafımız çok rahatlayacak. 14 Mayıs'taki seçimlerimiz Manisa'mız adına, esnafımız adına hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA