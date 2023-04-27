Şoför esnafı ÖTV müjdesinden mutlu

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç'ı ziyaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ÖTV müjdesinin şoför esnafını mutlu ettiği söyleyen Başkan Karaağaç, "Biz bu ÖTV'nin bütün araçlarda uygulanmasını istiyoruz. Özellikle toplu taşıma esnafımız araçlarını değiştirirken zorluk çekiyorlar. Toplu taşımada böyle bir uygulama olursa çok mutlu oluruz. Yeni kurulacak olan mecliste inşallah bu taleplerimiz çözüm bulur. Bu konuda düzenleme olursa esnafımız çok rahatlayacak. 14 Mayıs'taki seçimlerimiz Manisa'mız adına, esnafımız adına hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



CÜNEYT HASÇELİK

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