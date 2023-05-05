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Haberler Manisa Dünya sofralarına kalıntısız Türk üzümü

Dünya sofralarına kalıntısız Türk üzümü

5.5.2023

Gazete

Dünya sofralarına kalıntısız Türk üzümü

TÜRKIYE'NIN yıllık ortalama 4 milyon tona ulaşan üzüm üretimini domine ederek birinci sırada yer alan Manisa kalıntısız üretiyor. Manisa Valiliği, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Manisa Belediyesi ve Ege İhracatçı Birlikleri işbirliğinde Saruhanlı, Sarıgöl, Yunus Emre, Turgutlu ilçelerinde Bağ Alanlarında Salkım Güvesi Zararlısına Karşı Biyoteknik Mücadele Yönteminin Uygulanması Projesi kapsamında üreticilere 50 bin adet biyoteknik mücadele tuzağı dağıtıldı.

176 MİLYON DOLAR DÖVİZ
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "2022 yılında Türkiye genelinde 224 bin tonluk sofralık üzüm ihracat ederek ülkemize 176 milyon dolarlık döviz kazandırdık" dedi.

NERMİN UÇTU

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