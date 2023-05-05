Polislere ateş açan şüpheli öldürüldü

Manisa'nın Soma ilçesinde, ihbara giden polisin ikna edemediği Haydar S. önce havaya sonra da ekiplere ateş edince vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Haydar S. hayatını kaybederken, Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olay, önceki sabah Soma ilçesi Beşyol Kavşağı'nda meydana geldi.

'UYUŞTURUCU ÇIKTI'

Havaya ateş açma ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Haydar S. isimli kişiye silahını bırakmasını söyledi. Tabancasını teslim etmeyerek, havaya ve kendisini ikna etmeye çalışan polise ateş açan Haydar S. ekipler tarafından vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Haydar S. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Haydar S.'nin kullandığı silahın ruhsatsız olduğu belirtilerek, "Beşyol Kavşağında meydana gelen tabanca ile havaya ateş etme konusuyla ilgili ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri olay yerine intikal etmişler, elinde silah bulunan Haydar S. isimli şahıs tüm ikna çabalarına rağmen tabancasını teslim etmeyerek görevli polis memurlarına ve etrafa ateş etmeye devam etmiştir. Yaşanan müsademede olay yerinde yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Şahıstan ruhsatsız tabanca ve mermiler ile uyuşturucu hap elde edilmiştir. Olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

SERKAN ÖZCAN