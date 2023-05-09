Bir petrol müjdesi de Manisa’dan! Numuneler Aliağa’daki petrol rafinerisine gönderiliyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarlalardaki zeytinlikte, geçen yıl sulama amaçlı açılan kuyudan çıkan sıvının Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından incelendi. Ölçüm neticesinde numunenin yüzde 95'inin su, yüzde 5'inin petrol olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 6 aydır devam eden çalışmalarda gün boyu numune çıkarılıp tankerlerle İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan petrol rafinesine gönderiliyor.

A Haber Muhabiri Sefer Ayçe, Yağbasan-1'de çalışma sahasına gelişmeleri aktararak şu ifadeleri kullandı: "Geçen yıl bu alanda haberi yaparken zeytin alanında yapıyorduk. Bu manzaraları görmek gerçekten mucize. Her an sürpriz bir haber gelebilir. Salihli'ye baktığımızda tamamen üzüm bağlarının olduğu bölgedeyiz. Geçen yıl bu tarlalardaki zeytinlikte petrol çıkmıştı. Bu alan geçen yıl tamamen zeytinlik artı üzüm bağları alanıydı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından açılan kuyuda pompayı görmek bir mucize"