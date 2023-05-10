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Haberler Manisa Maden ocağındaki toprak kayması kameralara yansıdı

Maden ocağındaki toprak kayması kameralara yansıdı

Manisa’nın Soma ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı yerüstü maden ocağındaki toprak kayması anı cep telefonu kamerasına yansıdı

İHA

10.05.2023, 18:17

Maden ocağındaki toprak kayması kameralara yansıdı

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Manisa'nın Soma ilçesi Darkale bölgesinde bulunan bir yerüstü maden ocağında toprak kayması meydana geldi. Göçükte 4 işçi toprak altında kaldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

Toprak altında kalan işçilerden Mehmet Şeren, Mehmet Arslan ve Onur Topbaş mesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarılarak Soma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Toprak altında kalan ve hayatını kaybettiği tespit edilen Feyiz Acar isimli işçinin cenazesi de ekiplerin çalışmalarının ardından göçük altından çıkarılarak, hastane morguna kaldırıldı.



TOPRAK KAYMASI ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Maden ocağındaki toprak kayması anı bölgede çalışan bir iş makinesi operatörü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde toprak kayması sonucu oluşan toz bulutu ve toprağın altında kalan iş makineleri görülüyor.

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