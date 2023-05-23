Marmara Gölü’nde 110 dönümlük arazi daha işgalden kurtarıldı

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 22 Mayıs günü 10.00-18.00 saatleri arasında Marmara Gölü D.S.İ arazisinde işgallerin sonlandırılması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, JASAT timleri ile Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'ndan 1 Komando Timi ve Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile gerekli güvenlik tedbirleri alınarak toplam 4 parselde yaklaşık 110 dönümlük arazide işleme başladı.

Jandarma ekipleri infaz işlemini engellemek isteyen yaklaşık 20 kişilik gruba müdahale ederek alandan uzaklaştırdı ve işlemler gerçekleştirildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Marmara gölü üzerinde yapılan arazi işgalleri ve kaçak yapılaşmaları engellemek maksadıyla kontrollerin aralıksız devam edeceği bildirildi.