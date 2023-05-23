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Haberler Manisa Marmara Gölü'nde 110 dönümlük arazi daha işgalden kurtarıldı

Marmara Gölü'nde 110 dönümlük arazi daha işgalden kurtarıldı

Manisa'nın en büyük sulak alanı olan Marmara Gölü, kurumasıyla birlikte arazi savaşlarına neden olmuştu. Ekiplerin bölgede arazi işgalleri ve kaçak yapılaşmaya yönelik çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekipleri 4 parselde 110 dönümlük arazide gerçekleştirilmek istenen işlemi engellemek isteyen 20 kişilik gruba müdahale ederek yıkım ve tarlalardan ürün sökümünün gerçekleştirilmesini sağladı.

İHA

23.05.2023, 13:59

Marmara Gölü’nde 110 dönümlük arazi daha işgalden kurtarıldı

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 22 Mayıs günü 10.00-18.00 saatleri arasında Marmara Gölü D.S.İ arazisinde işgallerin sonlandırılması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, JASAT timleri ile Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'ndan 1 Komando Timi ve Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile gerekli güvenlik tedbirleri alınarak toplam 4 parselde yaklaşık 110 dönümlük arazide işleme başladı.

Jandarma ekipleri infaz işlemini engellemek isteyen yaklaşık 20 kişilik gruba müdahale ederek alandan uzaklaştırdı ve işlemler gerçekleştirildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Marmara gölü üzerinde yapılan arazi işgalleri ve kaçak yapılaşmaları engellemek maksadıyla kontrollerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

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