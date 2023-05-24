Manisa 28 Mayıs’ta topu 90’a çakacak

GENÇLİK ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Muharrem Kasapoğlu, Manisa'da vatandaşlarla buluştu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan AK Parti seçim standında yanı vatandaşlara otobüs üzerinden seslenen Bakan Kasapoğlu, Manisa'nın 14 Mayıs'ta yapılan seçimde demokrasiye sahip çıkarak oyunu kullandığını ifade etti.

'REKOR BEKLİYORUZ'

Kasapoğlu, "28 Mayıs'ta Manisa'nın gençleri, 28 Mayıs'ta Manisa'nın kadınları milli iradeden olan tavrını rekor oylarla ortaya koyacak. Bu sefer sizden rekor bekliyoruz. Sizlerden tek istirhamım gelin, Manisa olarak 28 Mayıs'ta sandıkları gümbür gümbür patlatarak Recep Tayyip Erdoğan diyelim. Top artık sizde. Top sizin ayağınızda. Ben spor bakanıyım. Futbol terminolojisiyle konuşacağım. Ne vardır futbolda, topu 90'a çakmak vardır. Siz topa öyle vuracaksınız ki topu 90'a atacaksınız" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK/NERMİN UÇTU