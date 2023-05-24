  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da korkunç son! Eğitim için gittiği havuzda can verdi

Manisa'da korkunç son! Eğitim için gittiği havuzda can verdi

Manisa'nın Kula ilçesinde yüzme eğitimi almak için gittiği Kula Spor Kompleksi'nde havuza giren 25 yaşındaki Cemil Eren Leblebici boğularak hayatını kaybetti. Kula Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada sorumlu ya da sorumlular hakkında adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

DHA

24.05.2023, 08:48

Manisa’da korkunç son! Eğitim için gittiği havuzda can verdi

Olay, saat 21.00 sıralarında Kula ilçesi Zaferiye Mahallesi'nde bulunan Kula Spor Kompleksi'nin yüzme havuzunda meydana geldi. İddiaya göre, haftanın belirli gün ve saatlerinde halka açılan yetişkin yüzme kursuna katılan Cemil Eren Leblebici, girdiği havuzda bir anda gözden kayboldu. Havuzda bulunan diğer kursiyerler tarafından fark edilen Leblebici, sudan çıkarılmasının ardından ilk müdahalesi kurs eğitmeni tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz genci yaşamını yitirdiği belirlendi. Cemil Eren Leblebici'nin cansız bedeni, savcı ve ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan, acı haberin ardından Kula Kaymakamlığı tarafından açıklama yapıldı. Sorumlu ya da sorumlular hakkında adli ve idari soruşturmanın başlatıldığının duyurulduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 Mayıs Salı günü saat 21.00 sularında Kula Spor Kompleksi yüzme havuzunda yaşanan boğulma vakasıyla ilgili sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Vefat eden vatandaşımız Cemil Eren Leblebici'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA