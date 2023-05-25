Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Kökünü Kurutma Operasyonları" düzenlendi. Manisa'nın Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar, Salihli, Alaşehir, Köprübaşı ve Sarıgöl ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 226 adet sentetik ecza hapı, 4 adet ecstasy, 87 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 354 gram kubar esrar, 21 gram metamfetamin, 694 kök kenevir, 305 kök haşhaş, 710 gram kenevir tohumu ele geçirildi.





Öte yandan 10 litre kaçak alkol, 5 bin adet içi doldurulmuş makaron, 5 bin 510 gram açık tütün, 8 bin adet boş makaron, 2 adet sigara doldurma aparatı, 2 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet tabanca, 52 adet tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi, 3 adet bıçak, 1 adet muşta yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler karakola götürülürken işlemlerine devam ediliyor.