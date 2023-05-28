Devlet desteğiyle çiçek serası kurdu

Manisa'nın Kırkağaç İlçesi Yağmurlu Mahallesinde oturan evli ve 3 çocuk annesi Fatma Beşikçi (37) 3 yıl önce Orköy ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin desteği kurduğu çiçek serası ile bölgenin en gözde çiçekçisi oldu. Kırkağaç, Soma ve Akhisar ilçelerinin çiçek ihtiyacını karşıladıklarını söyleyen Beşikçi, "Yaklaşık 500 çeşit otsu ve odunsu çiçeği 1500 metre kare kapalı alanda yetiştiriyorum. Zaman zaman eşim Nazmi Beşikçi'de yardım ediyor." dedi. Çiçekçiliğe Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Genel Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hibe desteği ile başladığını söyledi. Yağmurlu Muhtarı Osman Zeybek'in katkıları ile seraları kurduklarını belirten Beşikçi," ev hanımıydım. Çiçekçiliğe başladım. Aile bütçemize ve ülke ekonomisine katkı sağlıyorum. Bütün hanımlara sesleniyorum. Lütfen siz de üretin siz de çalışın. Kadınların her şeyi iyileştirme ve büyütme gücü vardır. Yeterki kadınlarımıza imkan verilsin" dedi.

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