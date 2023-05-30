Manisa’daki tartışma cinayetle bitti! Kardeşlerden biri öldü, diğer yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Yeni Mahalle Ulus Sokak'ta saat 00.30 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan G. ve kardeşi E.G. bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan G., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Manisa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan E.G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından B.H.S. ve M.S.'yi gözaltına aldı.