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Haberler Manisa Manisa'daki tartışma cinayetle bitti! Kardeşlerden biri öldü, diğer yaralandı

Manisa'daki tartışma cinayetle bitti! Kardeşlerden biri öldü, diğer yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Hasan G.(22) hayatını kaybederken kardeşi E.G. (17) ise yaralandı. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

DHA

30.05.2023, 12:42 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023, 13:02

Manisa’daki tartışma cinayetle bitti! Kardeşlerden biri öldü, diğer yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Yeni Mahalle Ulus Sokak'ta saat 00.30 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan G. ve kardeşi E.G. bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan G., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Manisa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan E.G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından B.H.S. ve M.S.'yi gözaltına aldı.

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