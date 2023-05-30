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Haberler Manisa Parkta 18 yaşındaki genci bıçakladılar

Parkta 18 yaşındaki genci bıçakladılar

30.5.2023

Gazete

Parkta 18 yaşındaki genci bıçakladılar
Manisa'nın şehzadeler ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay ilçeye bağlı İbrahim Çelebi Mahallesi Sultan parkı içinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 18 yaşındaki genç yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı genci yaptığı ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler kaçan şüpheli yada şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

SERKAN ÖZCAN
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