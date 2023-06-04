Şehzadeler’de TOKİ sosyal konutları sahiplerine veriliyor

TOPLU Konut İradesi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçen 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Manisa'da Şehzadeler Belediyesi işbirliği ile yapılan 396 konut hak sahiplerine teslim ediliyor. Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yapılan konutlardan 200 tanesinin anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.

"DEVLETİMİZDEN RAZIYIZ"

KONUTLARINA kavuşan vatandaşlar başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler. Konutlar 16 Haziran'a kadar hak sahiplerine teslim edilecek. Böylece önümüzdeki dönemde Şehzadeler TOKİ'de yaşam başlayacak. Hak sahiplerinden Sabahattin Uçak, "Mutluyum, huzurluyum. GK2 Blok 9 Nolu daire çıktı. Henüz daireyi gezmedim. Yıllar sonra ilk defa bir eve kavuştum. Fiyatlar piyasa koşullarına göre uygun" dedi. Ahmet-Ergül Ercan çifti ise, "Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Sevinçliyiz yani bizim için çok iyi oldu. Kiralar yüksekti başlarda. 15 yıldır kirada duruyorduk. Başta türlü ev sahibi olamazdık" diye konuştu.