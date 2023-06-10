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Haberler Manisa Hayvanlarını otlatmaktan dönerken yıldırım düştü

Hayvanlarını otlatmaktan dönerken yıldırım düştü

SERKAN ÖZCAN

10.6.2023

Gazete

Hayvanlarını otlatmaktan dönerken yıldırım düştü
Manisa'da hayvanlarını otlatmaktan dönen Şerif Kirli (32), evine 100 metre kala üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Saruhanlı ilçesi kırsal Çullugörece Mahallesi'nde meydana geldi. Gün boyu küçükbaş hayvanlarını otlatan Şerif Kirli, dönüşte sağanağa yakalandı. Evine 100 metre kala, Kirli'ye yıldırım isabet etti. Yaralanan Kirli, komşularının otomobiliyle hastaneye götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yolda sağlık ekiplerine teslim edilen Kirli, kaldırıldığı Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Şerif Kirli, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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