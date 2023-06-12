Turgutlu’da sokak köpeğini çiftlik evinin kapısına astılar

Olay, Turgutlu ilçesi Arpalık mevkiinde meydana geldi. Bir çiftlik evinin kapısına iple asılı şekilde ölü bir sokak köpeği bulundu. Olayı Turgutlu Hayvan Hakları Derneği (TURHAKDER) Başkanı Seyhan Sallıtepe Karaduman sosyal medya hesabından duyurdu. Olayın ne şekilde gerçekleştiği henüz bilinmezken, bir vatandaşın görüntüyü fotoğraflayarak önce Manisa Hayvanları Koruma Derneği (HAKDEM), ardından da TURHAKDER Başkanı Seyhan Sallıtepe Karaduman ile paylaştığı öğrenildi.

Konu hakkında açıklama yapan TURHAKDER Başkanı Karaduman, bölgede bulunan kameraların incelenerek bunu yapanların ortaya çıkarılmasını istediklerini söyledi. Karaduman, "Maalesef bugün bu çok üzücü görüntüyle karşılaştık. Turgutlu Arpalık mevkiinde bir çiftlik evinin kapısına asılı bir can. Kim yaptı, neden yaptı bilinmiyor. Gören vatandaş fotoğraflayıp bize ulaştırdı. Ben bu görüntüyü yayınladığım için çok üzgünüm. Konu hakkında tüm kolluk kuvvetlerini göreve davet ediyorum. Bölgedeki kameraların incelenerek bunu yapanların ortaya çıkmasını istiyorum. Düşünün bugün bu canlara bunu yapanlar yarın insanlara neler yapmaz" şeklinde konuştu.