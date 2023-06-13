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Haberler Manisa 3 çocuk annesi kadın traktörün altında kaldı

3 çocuk annesi kadın traktörün altında kaldı

SERKAN ÖZCAN

13.6.2023

Gazete

3 çocuk annesi kadın traktörün altında kaldı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kontrolden çıkıp, devrilen traktördeki Kezban Akpınar (59) hayatını kaybetti, sürücü eşi İsmail Akpınar (60) yaralandı. Kaza, önceki gün saat 11.30 sıralarında Çarıkbozdağ Mahallesi Çeşmegedik mevkisinde meydana geldi. Tarlaya giden çiftçi İsmail Akpınar'ın (60) kullandığı traktör, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü Akpınar yaralandı, 3 çocuk annesi eşi Kezban Akpınar hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Akpınar'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.
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