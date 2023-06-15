Depremzedeler için toplanan malzemeleri depoda çürüttüler

AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Fedai Kozan, ilçedeki halkın depremzedeler için toplayıp Alaşehir Belediyesi'ne teslim ettiği yardım malzemelerinin deprem bölgelerine gönderilmediğini açıkladı. Skandalın bir başka boyutunu da duyuran Kozan, "Yardım malzemeleri 4 aydır depoda bekletilip çürümeye terk edildi" dedi.

HERKES ELİNDEN GELENİ YAPTI

Kozan, "6 Şubat'ta ülkemizde büyük bir deprem oldu 11 ili kapsayan. Ülkemizi derinden sarsan geniş kapsamlı bir deprem. Hem de aynı günde iki defa oldu. Ağır bir yıkım oldu. Binlerce insan vefat etti. Milyonlarca insan evsiz kaldı. Alaşehir halkı da tüm Türkiye'de olduğu gibi bu insanlara, bu depremzedelere yardım etmek için elinden geleni yaptı. Çoluk çocuk yaşlısı genci herkes koşturdu. Gerek AFAD vasıtasıyla gerek belediye vasıtasıyla yardımlarını yaptılar" diye konuştu.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Alaşehir'in yakınındaki Ilgın Mahallesinin sakinlerinin söylediklerini aktaran Kozan, "Vatandaşlar ne zamandan beri bize söylüyorlar. 4 aydır burada malzemeler bekliyor düğün salonunda. Buraya gelen giden yok. Depremzedeler için toplanan yardımlar var diye. Sonra bize oranın görüntüleri ulaştı. İnsanların kendilerinin yetiştirdiği zeytinlerden, zeytinyağlarından tutun sobalara kadar, bebek bezlerine kadar bebek mamalarına kadar bir sürü şey var. Bunun yanında kıyafetler var. Bunların depremzedelere ulaştırılmamış olması özellikle o sobaların, yiyeceklerin ulaştırılmamış olması bizim için ciddi bir problem. Üzücü bir durum. Biz bu durama üzüldük" dedi.

Kamuoyunun dikkatini yaşanan skandala çekmek istediklerini belirten Kozan, "Alaşehir halkı bu kadar koştururken, duyarlılığını gösterirken bu yardımların deprem bölgesine iletilmeyip 4 aydır orada bekletilmiş olması, bir kısmının bozulmuş olması bir kısmının da kullanılamaz hale gelmiş olması üzücü bir durum. Ama başkan bunu çok daha farklı yerlere götürmeye çalışıyor. Bizim niyetimiz bağcıyı dövmek değil üzüm yemek. Burada ulaştırılmamış bir yardım var. Ve burada 4 aydır o yardımlar bekliyor. Biz bunun takipçiyiz" dedi.

BAŞKAN'DAN ÇİRKİN TEHDİT

Yardım malzemelerin tutulduğu depo önünde konuyla ilgili açıklama yaptığı sırada Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun tehditlerine maruz kaldığını ifade eden Kozan, "Malzemelerin, gıdaların olduğu depoya gittik, düğün salonuna gittik. O anda belediye başkanı geldi. Herkesin içinde 'Bunu niye böyle yapıyorsunuz?' deyip bana döndü ve 'Seni gömerim' dedi. Ben olayı daha da sertleştirmek istemedim. Bizim derdimiz kavga etmek değil. Depremzedeler üşürken o sobaların bekliyor olması açıkçası içimizi acıttı. Bizim derdimiz bu" diye konuştu.