SMA’lı İrem Nur’dan güzel haber geldi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde henüz 2 aylıkken SMA Tip 1 hastalığına yakalanan, toplanan yardım parasıyla Dubai'de tedavi olan İrem Nur'dan güzel haber geldi. İrem Nur Çakto, henüz 2 aylıkken SMA Tip 1 hastalığına yakalandı. İrem Nur için ailesi yardım kampanyası başlattı. Valilik izni ile başlatılan kampanyaya yapılan desteklerle İrem Nur'un tedavisi için gereken 1 milyon 820 bin dolar geçen yıl kasım ayında toplandı. Vakit kaybetmeden Dubai'ye tedaviye giden aile zorlu zamanları atlattı.

DURUMU GÜNDEN GÜNE İYİYE GİDİYOR

Kızının sağlığına kavuşması için büyük bir mücadele veren anne Ceylan Çakto, İrem Nur'un tedavisine destek olan herkese teşekkür etti. Kızının durumunun her geçen gün iyiye gittiğini anlatan Ceylan Çakto, "İrem Nur ile birlikte çok zorlu günler geçirdik. Ama tedavi işe yaradı. İrem Nur başını bile tutamıyordu. Hem gen tedavisi hem de fizik tedavi ile bugünlere geldik. Fizik tedavi ile daha da güçleniyor. Artık oturabiliyor, cihazsız nefes alıyor. Destekle de olsa ayakta durabiliyor. İrem Nur'un koşup oynadığı günleri de görmeyi umut ediyoruz. Bu günlere destekler sayesinde geldik. Bir annenin yüzünü güldürdüler, evladımı bağışladılar" dedi.

ARTIK YATAĞA BAĞIMLI DEĞİL

DUBAİ'DE gen tedavisi olan ve fizik tedavi gören küçük İrem Nur, yatağa bağımlı olmaktan kurtuldu. Solunumu için takılan cihazı da kullanmayan İrem Nur başını tutabiliyor, oturabiliyor ve destek sayesinde ayakta kalabiliyor.