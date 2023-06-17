Manisa’da tahta sopalarla başladıkları hokeyde, profesyonelliğe adım attılar

Manisa Salihli'de 9 köy ve 13 yerleşkeden taşımalı olarak gelen 245 öğrencinin eğitim aldığı, Kabazlı Şehit İsmail Yavuz Ortaokulu'nda, beden eğitimi öğretmeni Güner Zurnacı'nın yönlendirmesiyle, 6 ay önce, hokey sporu yapılmaya başlandı. Maddi imkanı olmayan 13 köy okulu öğrencisi, tahta ve sopalarla antrenman yaptı. Yetenekleri keşfedilen öğrenciler, bir süre sonra okul yönetiminin desteğiyle ödünç alınan hokey sopaları ile turnuvalara katıldı. Okul sporları dalında 20-25 Mayıs tarihleri arasında Muğla'da yapılan turnuvada 8 takım arasında 2'nci olan öğrenciler, 10-13 Haziran tarihleri arasında Kırklareli'nde yapılan Türkiye finalinde Manisa'yı temsil etti. Başarılarıyla kısa sürede dikkat çeken öğrenciler, Salihli'de faaliyet gösteren 1922 Salihli Spor Kulübü'ne eklenen hokey sporu branşı altında, lisanslı olarak sporcu oldu. Yıldız Erkekler Ana Ligi'nde, Manisa'yı temsil edecek, tek hokey takımı olan öğrencilerin hedefi Milli Takım'a kadar yükselmek.

'BU SPOR BİZİM İÇİN AŞKA DÖNÜŞTÜ'

Antrenmanlarını okulun bahçesindeki çim sahada sürdüren takımın kaptanı 8'nci sınıf öğrencisi Orhan Efe Yoltaş (14), "Beden eğitimi öğretmenimiz Güner Zurnacı'nın desteğiyle bu spora başladık. Okul müdürümüzün yaptırdığı halı sahada oynamaya başladık. Kendimizi geliştirdik. Öğretmenimizde kendimizi geliştirdiğimiz fark ederek, bizi turnuvalara dahil etti. Türkiye finalinde ilk 8'e girdik. Bu sene başladığımız için 1'nci olamadık ama başarısız da olmadık. İlk kez kurulan erkekler takımında Manisa'yı temsil edeceğiz. Bu spor bizim için bir aşka dönüştü. Bu spor inşallah mesleğimiz olacak, Milli Takımı hedefliyoruz" dedi.

MEVLANA'NIN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Kabazlı Şehit İsmail Yavuz Ortaokulu Müdürü Yakup Ateş de "Ekipmanlarımız yoktu, tahta ve sopalarla başladığımız sporda, ödünç aldığımız hokey sopalarıyla Manisa'yı temsilen katıldığımız turnuvada finallere kaldık. Bölge finallerinde 2'nci olarak Kırklareli'nde Türkiye finalinde yer aldık. Amacımız çocuklarımıza, güzeli, doğruyu aşılayabilmek. Mevlana'nın bir sözü var, 'Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz.' Bir ilki başaralım istedik. Öğrencilerimizin hedefleri ve hayalleri var. Biz okul olarak bu sporu başlattık, Salihli'mizdeki bir kulübümüze ana branşı ekledik. Lisanlarını verdik. Bu kulübümüz altında çocuklarımız Yıldız Erkekler Ana Ligi'nde mücadele edecekler. Sonrasında başarılı olan çocuklarımız Milli Takım'a yükselecek" diye konuştu.