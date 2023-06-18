“Tek isteğim bana bir kere ‘baba’ demesi”

MANİSA'DA yaşayan Zeki Eyilik, zihinsel ve bedensel engelli oğluna duyduğu sevgiyle örnek oluyor. Bebekliğinde yüksek ateş nedeniyle havale geçiren Ertan Eyilik, yatağa bağımlı hale geldi. 38 yaşındaki Ertan'a o günden sonra sürekli baba Zeki Eyilik baktı. Adeta bitkisel hayat süren Ertan'ı hayatta tutmaya çalışan baba Zeki Eyilik ile Ertan'ın birbirlerine olan sevgisi de görenleri duygulandırıyor.

EVDEN AYRILAMIYORUM

YAŞADIKLARINI anlatan 63 yaşındaki baba Zeki Eyilik, "Oğlum Ertan doğuştan zihinsel ve bedensel engelli. 38 yıldır yatıyor, konuşamıyor, yürüyemiyor ve mamayla besleniyor. Bebekken havale geçirdi, tarlada çalışıyorduk. Ulaşım olmadığından zamanında doktora götüremedik. Annesi öldü, ben 38 yıldır tek başıma bakıyorum. 3 senedir mide hortumuyla besleniyor. Evden bile ayrılamıyorum. İki saatte bir mama veriyorum" diye konuştu. Oğluna bebek gibi baktığını anlatan Zeki Eyilik, en büyük isteğinin oğlundan 'baba' sözünü duymak olduğunu söyledi.

Baba Zeki Eyilik, " Oğlumun bütün işleriyle ben ilgileniyorum. Altını alıyorum, mamasını veriyorum. Ben ömrüm boyunca Akhisar'dan başka bir yer görmedim. Çünkü başından 38 yıldır ayrılmadım.Konuşamıyor ama ancak gülümseyebiliyor. Artık onun dilinden bakışlarıyla anlıyorum. Bu güne kadar hiç konuşamadı, bir kez bile ondan 'baba' kelimesini duyamadım. En çok buna üzülüyorum. Her Babalar Günü'de içim acıyor. Bana 'baba' dese çok sevinirdim " dedi.