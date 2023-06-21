Manisalı öğrenci Rusya Olimpiyatlarına damga vurdu

Manisa Cemal Ergün İlkokulu 4-B sınıfının başarılı öğrencisi Yunus Kaan Yılmaz, Türkiye geneli düzenlenen 7'nci Rusya Olimpiyatlarında gösterdiği başarılı performans ile Manisa'nın gururu oldu. Resim ve edebiyat dallarında birinci olan Yunus Kaan Yılmaz, 169 eser arasında 2 ayrı dalda birinci olan tek yarışmacı oldu.

BÜYÜKELÇİLİK ÖDÜLLENDİRDİ

3 aşamada yapılan yarışmada Ege Bölgesi'nden finalist olarak katılan başarılı öğrenci Yunus Kaan Yılmaz, son aşamada 169 eser arasında 2 ayrı dalda da birincilik almayı başardı. Özellikle Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu bölgesinden yarışlmaya katılan öğrencileri geride bırakıp altın madalyayı alan Yunus Kaan Yılmaz 2 ayrı dalda birinci olan tek katılımcı isim oldu. Yunus Kaan Yılmaz'ı Rusya Büyükelçiliği başarı belgesi ile ödüllendirdi.

TEBRİK ETTİLER

RUSYA Büyükelçilik temsilcileri, "Bu yıl Büyükelçiliğimiz tarafından Türkiye genelinde düzenlenen 7'nci Rusya olimpiyatlarında Edebiyat ve Resim dalında 8-10 yaş kategorisinde almış olduğu birincilikten dolayı Yunus Kaan Yılmaz'ı tebrik eder başarılarını devamını dileriz" diye konuştu.