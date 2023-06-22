Manisa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye OSB'deki Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikası'nda saat 16.30 sıralarında çıkan yangın devam ediyor.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi iş makinesi ve tankerlerle müdahale ederken, çevre ilçelerden de takviye ekipler istendiği öğrenildi.

Yangına havadan da müdahale edebilmek için yangın söndürme uçağının da havalandığı bildirildi.

Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar şehir merkezinden ve İzmir'den de görünürken, ekiplerin yangınla mücadelesi aralıksız bir şekilde devam ediyor.

YANGIN İDARİ BİNAYA SIÇRADI

Manisa'da Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikasının bahçesinde çıkan yangın fabrikanın idari binasına da sıçradı. Rüzgarın etkisiyle ekiplerin yangına müdahalesi zorlaşırken, yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yer yer patlama seslerinin duyulduğu yangının çevre fabrikalara sıçramaması için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor.

Yangına 20'den fazla itfaiye aracı, Manisa OSB'nin itfaiye araçları ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerin de katılımıyla 50'den fazla araçla müdahale ediyor. Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda rüzgarın kuvveti yangınla mücadeleyi zorlaştırırken yer yer patlama sesleri paniğe neden oluyor. Rüzgarın etkisiyle devam eden yangın fabrikanın idari binasına da sıçrarken çevre fabrikalar da yangının kendilerine sıçramaması için önlemlerini almaya çalışıyor.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de yangın sonrası bölgeye giderek söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor