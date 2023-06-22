Uyuşturucu tacirlerine operasyon

TURGUTLU İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir adreste ve araçta yaptıkları aramada, 12 gram metamfetamin, 8 gram esrar, bir hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 33 bin 890 lira para ele geçirdi. Gözaltına alınan F.T. (33) sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

OKUL CADDESİNDE YAKALANDI

Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, Kuşlubahçe mahallesi okul caddesi üzerinde şüpheli bir kişiyi durdurdu. Ekipler şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada 224 sentetik ecza hap ele geçirdi. Gözaltına alınan A.B. (29) işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.