‘Herkes değişim diyor ama kimse koltuğu bırakmıyor’

anisa'nın Akhisar ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "değişim" çağrısında bulundu. Dutlulu açıklamasında, "Ülkede muhalefet psikolojik olarak kaybetti. Teşkilatta aşağıdan yukarıya değişim olmadan bu psikolojinin düzelmesi çok zor. Herkes değişimden bahsediyor ama kimse koltuğunu bırakmaktan bahsetmiyor. Herkes oturduğu koltuğun sevdasında. Eğer bu ülkenin Atatürkçü, Cumhuriyetçi muhaliflerine bir umut olacaksa biz belediye başkanları dahil herkesin koltuğunun sorgulanması şart" ifadelerini kullandı.