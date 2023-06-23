İmar olmadığı için yatırım yapılamıyor

MANİSA Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı ve şehrin 30. yılını planlayan imarın durdurulması ve iptali için İzmir Mimarlar Odası ve İzmir Şehir Plancıları Odası'nın dava açtığını vurguladı. Yılmaz, bu açılan davalar ile imar planının zaman kaybına sebep olduğunu kaydetti. Yılmaz, "İmar planı geçmezse yeni yatırımcı nasıl yatırım yapmaya gelecek" diyerek tepki gösterdi. Başkan Yılmaz, oda olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin imar planının sonuna kadar arkasında olduklarını söyledi.

AKIL TUTULMASI

MANİSA'NIN yıllardır özlemle beklediği imar planına dışarıdan müdahalelerin olduğunu dikkat çeken Yılmaz, "Maalesef ki Manisa'mızın sorunlarına dışarıdan müdahaleler oluyor. İzmir Mimarlar Odası ve İzmir Şehir Plancıları Odası Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı, şehrimizin gelecek 30 yılını planlayan imarının durdurulması ve iptali için açtığı davada taraf olacağız. Manisa'da yaşamayan, Manisa'nın sorunları ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bu iki odanın açmış oldukları davanın gerekçelerini okuyunca akıl tutulması yaşıyorsunuz. Manisa'mız imarı çıkmamasından dolayı sıkışmış durumda. 270 tane yatırımcımız sanayi imarlı yer olmadığı için şehrimize yatırım yapamıyor. Yapılamayan yatırım miktarı 3 Milyar dolar seviyesinde. İmar planı geçmezse üretim nasıl artacak? Yeni yatırımcı Manisa'ya nasıl gelecek?" dedi.

KENTİN KANAYAN YARASI

Bu davada Manisa adına taraf olduklarını ifade eden Yılmaz, "Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı imar planını destekliyoruz. Bu Manisa'nın kanayan yarasıdır. Bu davada tüm yasal haklarımızı kullanacağız. Tüm Manisalılar bunu böyle bilsin" dedi.