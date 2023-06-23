Manisa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesindeki Muradiye OSB'de yer alan Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikası'nda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. İzmir ve çevre İllerden yardıma gelen çok sayıda itfaiye ekibinin yansıra iş makinesi ve tankerlerle alevlerin çevreye yayılmaması için aralıksız çalışma sürüyor. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanın görüşü kapattığı rüzgarında etkisiyle Manisa tünellerinin etkilendiği öğrenildi. Plastik geri dönüşüm tesisinde patlamaların yaşandığı ve kimyasal maddelerden çıkan zehirli dumandan bazı çalışanların etkilendiği dile getirildi. Ekiplerin yangınla mücadelesi aralıksız bir şekilde devam ediyor.