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Haberler Manisa Manisa'daki yangın kontrol altına alındı! İşte son durum

Manisa'daki yangın kontrol altına alındı! İşte son durum

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dün saat 16.30 sıralarında geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın 19 saat sonra kontrol altına alındı. Tesiste itfaiye ve orman ekipleri tarafından soğutma çalışmaları devam ediyor.

İHA

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Tekeli Geri Dönüşüm Tesisi'nde dün saat 16.30 sıralarında başlayan yangın kontrol altına alındı.

Manisa’daki yangın kontrol altına alındı! İşte son durum

Yaklaşık 19 saatlik sürenin geride kaldığı yangında itfaiye ve orman teşkilatının soğutma çalışmaları sürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile beraber İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 5 arazöz ve İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleriyle müdahale edilen yangında akşam saatlerinde helikopterlerin geri çekilmesiyle karadan itfaiye ekipleri ve iş makineleriyle müdahale devam etti.

Manisa’daki yangın kontrol altına alındı! İşte son durum

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 52 ekip ve 92 personelle süren çalışmalar sabaha kadar devam ederken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekiplerin müdahalesi daha da hızlandı.

Manisa’daki yangın kontrol altına alındı! İşte son durum

Tüm geceyi ayakta geçiren ekipler yangını kontrol altına almaya çalışırken hala alevlerin yükseldiği tesiste hummalı çalışma devam ediyor.

Manisa’daki yangın kontrol altına alındı! İşte son durum

Yangının ulaştığı kümese ulaşan ekipler, 350'ye yakın tavuk ve horozu, kırdığı duvardan tahliye etti, 1 tavuk öldü. Tavuklar, tesis çalışanları tarafından şirkete ait araçlarla güvenli bölgeye götürüldü. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

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